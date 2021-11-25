Амарилдо Силва Филью собирает старые автомобильные шины, которые тщательно чистит. После этого отрезает от них верхушки, окрашивает и кладет снизу фанеру. Ее он еще и накрывает мягкой подушкой, сшитой вручную.

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Благодаря работе Силвы появился целый рынок нишевых экологически чистых продуктов для сознательных владельцев домашних животных. Он даже открыл свой интернет магазин, который назвал Caminhas Pets.

Известно, что парень вручную создал более 6 тысяч кроватей для собак и кошек. Большая часть которых была подарена питомцам из приютов в Бразилии.

"Единственный способ отлично выполнять свою работу – любить то, что ты делаешь", – сообщил Амарилдо Силва Филью.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

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Смотрите фото: какие кроватки для животных делает Амарилдо Сильва Филью