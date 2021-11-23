Собака-пастух знает, что нужно делать, чтобы стадо поднялось на пастбище или спустилось в отряд. Он понимает команды и умеет принимать решения.

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Хозяев одного такого четырехлапого работника ждал неожиданный сюрприз. Выглянув из-за холма, они увидели, что любимец решил отдохнуть. Однако сделал это необычным способом. Четвероногий пастух улегся на широкой мягкой спине овцы, как на подушке.

Хозяева не видели, как пес туда залез. Однако понимали, что для этого нужно, чтобы овечка подошла и неподвижно стояла, пока собака забиралась на ее спину.

Несмотря на перерыв на отдых, который устроил себе четырехлапый пастух, выглядел собранным и настороженным, будто в любой момент готов стать на защиту стада. Благодаря своему "месту наблюдения" он заметил следивших за ним людей и громко залаял.

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Смотрите видео: как отдыхал четырехлапый пастух