Собака-пастух знає, що треба робити, аби стадо піднялося на пасовище чи спустилося в загін. Він розуміє команди та вміє приймати рішення.

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Господарів одного такого чотирилапого працівника чекав неочікуваний сюрприз. Визирнувши з-за пагорба, вони побачили, що улюбленець вирішив відпочити. Проте зробив це у незвичний спосіб. Чотирилапий пастух влігся на широкій м'якій спині вівці, мов на подушці.

Господарі не бачили як пес туди заліз. Проте розуміли, що для цього треба, аби овечка підійшла та нерухомо стояла, поки собака забиралася на її спину.

Попри перерву на відпочинок, яку влаштував собі чотирилапий пастух, виглядав зібраним та настороженим, ніби будь-якої миті готовий стати на захист стада. Завдяки своєму "місцю спостереження" він помітив людей, що слідкували за ним, й голосно загавкав.

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Дивіться відео: як відпочивав чотирилапий пастух