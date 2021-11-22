За словами Ірен, кіт постійно зривав іграшки та намагався зруйнувати дерево. Один з лайфхаків допоміг їй зберегти ялинку від настирного кота Віктора.

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"Коли він був ще кошеням, я виявила, що найбільше він ненавидить мандарини. Ми разом сиділи на дивані, і коли я почала чистити мандарин, він зашипів і втік", – пригадала Ірен.



Віктор та мандарини / Фото Irene Olocco

Крім того, господиня помітила, що Віктор відмовляється навіть підходити до них, що й допомогло їй захистити ялинку.

"Я почала класти апельсини чи мандарини на меблі там, куди не хотіла його пускати. Це спрацювало. Щороку він крав різдвяні кульки з ялинки та знищував різні прикраси", – повідомила Ірен.



Захист ялинки від кота / Фото Irene Olocco

Жінка вирішила навколо ялинки зробити "огорожу" з мандаринів. Подолати її – Віктор не зміг. Це допомогло зберегти ялинку та не зруйнувати свято.

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Попри це Віктор – неймовірно комунікабельний кіт. Він всюди бігає за улюбленою господинею та миттєво любить кожного незнайомця, якого зустрічає.

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