Киця вже змогла зачарувати кур'єрів свого міста. Адже кожен, хто приносить господарям пошту чи посилки, обов'язково грає з нею.

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"Коли почався COVID-19, ми перейшли на усе віддалене, тому почали багато всього замовляти додому: готову їжу, продукти та речі. Наша робота вдома порушила графік сну Туни, тому вона стала частіше виходити надвір протягом дня", – пригадала господиня Синтія Сантос.



Кішка Туна / Фото інстаграм thirstytuna​

Завдяки GPS-нашийнику та камерам, власники можуть стежити за Туной, коли вона виходить на двір. Так вони дізналися, що кішка, коли бачить кур'єра, намагається з ним "поспілкуватися". Навіть якщо людина в тому не зацікавлена, таки отримує бажану увагу.

Туна дуже наполеглива. Щоб привернути увагу кур'єра, вона кататиметься на підлозі, крутитиме хвостом або тертиметься об стіни. У неї багато різних маленьких хитрощів,

— зазначила Синтія.

Кур'єри з радістю гладять кицю й вона вже стала серед них справжньою знаменитістю. "Туна завжди смішить всю нашу сім'ю та всіх кур'єрів. Людям подобається приходити до нас та зустрічати кішку", – додала Синтія.

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Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Дивіться відео: як Туна зустрічає кур'єрів