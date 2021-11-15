У цієї чорно-білої киці на прізвисько Кокос є хоббі. Вона увесь час носить щось в зубах, немов собака. Кішка любить свою людину і приносить їй чимало різних предметів.

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Бере речі в зуби, як собака

Кокос приносить своїй людині цукерки, резинки для волосся, різноманітні папірці, м'ячики для прання. Вона віддає ці предмети в руки або ставить їх на ліжко.

Однак киця носить не тільки корисні речі. Вона може спокійнісінько взяти трішки екскрементів зі свого лотка і принести їх хазяйці.

Попри такі сюрпризи, власниця усе одно любить свою кицю. Вона завела для неї акаунт в тіктоці. Там вже є майже 100 тисяч фоловерів та 2,3 мільйона лайків. Дівчина кумедно оцінює кожну річ, яку приносить їй киця: від спаржевої квасолі до желейних вишеньок.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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