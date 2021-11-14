Пронизливий голос цього песика запам'ятають усі, хто хоч раз його почує. Собака на відео справді насолоджується своїм голосом та радіє зі змоги творчо проявити себе.

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Пес має талант

Просто послухайте його,

– сказав власник собаки.

Голос песика переливається різними тональностями, він справді "співає", а не просто виє. Втім, цікаво, чи довго можна витримати, живучи в будинку із таким співочим собакою.

У коментарях власники таких собак додають, що майже всі хаскі полюбляють вити. Тим, хто обрав для себе цю породу, доведеться звикнути до таких голосних завивань песика.

Важливо! Хаскі – їздові собаки, що вимагають серйозних фізичних навантажень, дресирування та тривалих прогулянок. Якщо ви не впевнені у власних силах – не заводьте собаку породи хаскі.

Відео стало вірусним та зібрало понад 800 тисяч переглядів.

Хаскі пронизливо співає: дивіться курйозне відео