Пронизливий голос цього песика запам'ятають усі, хто хоч раз його почує. Собака на відео справді насолоджується своїм голосом та радіє зі змоги творчо проявити себе.
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Пес має талант
Просто послухайте його,
– сказав власник собаки.
Голос песика переливається різними тональностями, він справді "співає", а не просто виє. Втім, цікаво, чи довго можна витримати, живучи в будинку із таким співочим собакою.
У коментарях власники таких собак додають, що майже всі хаскі полюбляють вити. Тим, хто обрав для себе цю породу, доведеться звикнути до таких голосних завивань песика.
Відео стало вірусним та зібрало понад 800 тисяч переглядів.