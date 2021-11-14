Пронзительный голос этой собачки запомнят все, кто хоть раз его услышит. Собака на видео действительно наслаждается своим голосом и радуется возможности творчески проявить себя.

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У песика есть талант

Просто послушайте его,

– сказал владелец собаки.

Голос пса переливается разными тональностями, он действительно "поет", а не просто воет. Впрочем, интересно, долго ли можно выдержать, живя в доме с такой поющей собакой.

В комментариях владельцы таких собак добавляют, что почти все хаски любят выть. Тем, кто выбрал для себя эту породу, придется привыкнуть к таким громким завываниям собаки.

Важно! Хаски – ездовые собаки, требующие серьезных физических нагрузок, дрессировки и длительных прогулок. Если вы не уверены в своих силах – не заводите собаку породы хаски.

Видео стало вирусным и собрало более 800 тысяч просмотров.

Хаски пронзительно поет: смотрите курьезное видео