Киса уже смогла очаровать курьеров своего города. Ведь каждый, кто приносит хозяевам почту или посылки, обязательно играет с ней.

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"Когда начался COVID-19, мы перешли на все отдаленное, поэтому начали много всего заказывать домой: готовую еду, продукты и вещи. Наша работа дома нарушила график сна Туны, поэтому она стала чаще выходить на улицу в течение дня", – вспомнила хозяйка Синтия Сантос.



Кошка Туна / Фото инстаграм thirstytuna

Благодаря GPS-ошейнику и камерам, владельцы могут следить за Туной, когда она выходит во двор. Так они узнали, что кошка, видя курьера, пытается с ним "пообщаться". Даже если человек в этом не заинтересован, получает желаемое внимание.

Туна очень настойчива. Чтобы привлечь внимание курьера, она будет кататься на полу, крутить хвостом или тереться о стены. У нее много разных маленьких хитростей,

– отметила Синтия.

Курьеры с радостью гладят кошку и она уже стала среди них настоящей знаменитостью. "Туна всегда смешит всю нашу семью и всех курьеров. Людям нравится приходить к нам и встречать кошку", – добавила Синтия.

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Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Смотрите видео: как Туна встречает курьеров