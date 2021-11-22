По словам Ирэн, кот постоянно срывал игрушки и пытался разрушить дерево. Один из лайфхаков помог ей уберечь елку от настырного кота Виктора.
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"Когда он был еще котёнком, я обнаружила, что больше всего он ненавидит мандарины. Мы вместе сидели на диване, и когда я начала чистить мандарин, он зашипел и убежал", – вспомнила Ирэн.
Виктор и мандарины / Фото Irene Olocco
Кроме того, хозяйка заметила, что Виктор отказывается даже подходить к ним, что помогло ей защитить елку.
"Я начала класть апельсины или мандарины на мебель там, куда не хотела его пускать. Это сработало. Каждый год он воровал рождественские шарики из елки и уничтожал разные украшения", – сообщила Ирэн.
Защита елки от кота / Фото Irene Olocco
Женщина решила вокруг елки сделать "забор" из мандаринов. Преодолеть его – Виктор не смог. Это помогло сохранить елку и не разрушить праздник.
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Несмотря на это, Виктор – невероятно коммуникабельный кот. Он всюду бегает за любимой хозяйкой и мгновенно любит каждого встречающего.