Амарілдо Сілва Філью збирає старі автомобільні шини, які ретельно чистить. Після цього відрізає від них верхівки, фарбує та кладе знизу фанеру. Її він ще й накриває м'якою подушкою, що пошита вручну.

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Завдяки роботі Сілви виник цілий ринок нішевих екологічно чистих товарів для свідомих власників домашніх тварин. Він навіть відкрив свій інтернет-магазин, який назвав Caminhas Pets.

Відомо, що хлопець вручну створив понад 6 тисяч ліжок для котів і собак. Більша частина яких була подарована вихованцям притулків у Бразилії.

"Єдиний спосіб відмінно виконувати свою роботу – любити те, що ти робиш", – повідомив Амарілдо Сілва Філью.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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Дивіться фото: які ліжечка для тварин робить Амарілдо Сілва Філью