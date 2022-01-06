Заснув на тренажері: мережу підкорює фото лінивого броненосця, що так нагадує людей
Джерело:Daily Paws
Ця тваринка стала символом тотальної ліні та релаксу. Вона заснула в кумедній позі, а її сфотографували працівники зоопарку.
Броненосець на прізвисько Хуаніта мешкає в зоопарку Цинциннаті, США. Він показує нам, що не потрібно серйозно ставитися до обіцянки "з нового року піти до спортзалу".
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Що відомо про броненосців
Це ссавці, що мешкають в Центральній та Південній Америці. Вони мають короткі та товсті ноги, а також довгий хвіст, що вкритий кістяною бронею.
Хуаніта мала б бігати у колесі, що встановлено в її вольєрі. Однак щось пішло не так і тваринка заснула без задніх лап.
Така поведінка броненосця розсмішила користувачів мережі, тому фото швидко стало вірусним.
Фото дня: кумедний броненосець заснув на тренажері / Фото CincinnatiZoo
Хтось уже відмовився від своїх новорічних обіцянок? Якщо ви не впевнені, на що дивитеся, то це броненосець Хуаніта дрімає на своєму тренажері,
– пожартували у зоопарку.
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