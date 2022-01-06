Броненосец по кличке Хуанита проживает в зоопарке Цинциннати, США. Он показывает нам, что не нужно серьезно относиться к обещанию "с нового года пойти в спортзал".
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Что известно о броненосцах
Это млекопитающие, обитающие в Центральной и Южной Америке. У них короткие и толстые ноги, а также длинный хвост, покрытый костяной броней.
Хуанита должна была бегать в колесе, установленном в ее вольере. Однако что-то пошло не так и животное уснуло без задних лап.
Такое поведение броненосца рассмешило пользователей сети, поэтому фото быстро стало вирусным.
Фото дня: смешной броненосец заснул на тренажере / Фото CincinnatiZoo
Кто уже отказался от своих новогодних обещаний? Если вы не уверены, на что смотрите, то это броненосец Хуанита дремлет на своем тренажере,
– пошутили в зоопарке.
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