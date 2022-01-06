Броненосец по кличке Хуанита проживает в зоопарке Цинциннати, США. Он показывает нам, что не нужно серьезно относиться к обещанию "с нового года пойти в спортзал".

Читайте также Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Что известно о броненосцах

Это млекопитающие, обитающие в Центральной и Южной Америке. У них короткие и толстые ноги, а также длинный хвост, покрытый костяной броней.

Хуанита должна была бегать в колесе, установленном в ее вольере. Однако что-то пошло не так и животное уснуло без задних лап.

Такое поведение броненосца рассмешило пользователей сети, поэтому фото быстро стало вирусным.



Фото дня: смешной броненосец заснул на тренажере / Фото CincinnatiZoo

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

Кто уже отказался от своих новогодних обещаний? Если вы не уверены, на что смотрите, то это броненосец Хуанита дремлет на своем тренажере,

– пошутили в зоопарке.

Вам понравится Маленькая зебра дружит с младенцем-носорогом: детали невероятной истории