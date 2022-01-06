Броненосець на прізвисько Хуаніта мешкає в зоопарку Цинциннаті, США. Він показує нам, що не потрібно серйозно ставитися до обіцянки "з нового року піти до спортзалу".

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Що відомо про броненосців

Це ссавці, що мешкають в Центральній та Південній Америці. Вони мають короткі та товсті ноги, а також довгий хвіст, що вкритий кістяною бронею.

Хуаніта мала б бігати у колесі, що встановлено в її вольєрі. Однак щось пішло не так і тваринка заснула без задніх лап.

Така поведінка броненосця розсмішила користувачів мережі, тому фото швидко стало вірусним.



Фото дня: кумедний броненосець заснув на тренажері / Фото CincinnatiZoo

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Хтось уже відмовився від своїх новорічних обіцянок? Якщо ви не впевнені, на що дивитеся, то це броненосець Хуаніта дрімає на своєму тренажері,

– пожартували у зоопарку.

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