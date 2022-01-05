Рятувальники найшли новонародженого носорога, у якого ще була прикріплена пуповина. Дитинча забрали в заповідник Care for Wild Rhino Sanctuary ("Турбота про диких носорогів" – переклад 24 канал).
Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
Кожен носоріг важливий
Дитинча назвали Дейзі. Лікарі з'ясували, що йому було усього 12 годин від народження, коли воно потрапило в заповідник.
Носорога знайшли, коли йому було усього 12 годин / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary
Зараз Дейзі близько місяця. Дитинча трішки підросло, хоча й залишається дуже маленьким. Тваринку потрібно годувати щогодини та цілодобово. Цим займається команда волонтерів заповідника.
Зараз Дейзі трішки підросла / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary
Носороги – тварини, яким загрожує вимирання. Діяльність браконьєрів, розорювання земель та війни на африканському континенті призвели до стрімкого скорочення чисельності цих тварин. Саме тому Дейзі рятують з усіх сил.
На нас чекає довгий шлях, але кожен носоріг має значення,
– розповідають у заповіднику.
Догляд за Дейзі включає перебування у відділенні інтенсивної терапії, переливання плазми та антибіотики, легкі вправи та зігрівання за допомогою ковдр. Усе для того, щоб замінити малюку маму та сформувати в дитинчати імунітет – адже без материнського молока це буде непросто.
Малюка довелося рятувати / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary
Дружить із зеброю
У відділенні інтенсивної терапії Дейзі пощастило зустріти друга. Там же лікується Моджаджі, молода зебра, яку врятували після сильних штормів.
Маленький носоріг та зебра / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary
Тварин можна часто побачити разом – вони лежать, тицяючи носом один в одного. Хоча обом малюкам потрібно ще довго лікуватися, працівники заповідника вірять, що все минуться і вони виростуть у великих та сильних тварин.
Читайте також "Приставала" до людей та блукала вулицями: у селі загубилася козуля
Як носоріг дружить з зеброю: дивіться відео
У Вінниці живе розумний пелікан Патрік: дивіться відео