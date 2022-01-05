Спасатели нашли новорожденного носорога, у которого еще была прикреплена пуповина. Детеныша забрали в заповедник Care for Wild Rhino Sanctuary ("Забота о диких носорогах" – перевод 24 канал).

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Каждый носорог важен

Детеныша назвали Дейзи. Врачи выяснили, что ему было всего 12 часов со дня рождения, когда он попал в заповедник.



Носорога нашли, когда ему было всего 12 часов / Фото Care for Wild Rhino

Сейчас Дейзи около месяца. Детеныш немного подрос, хотя и остается очень маленьким. Животное нужно кормить ежечасно и круглосуточно. Этим занимается команда волонтеров заповедника.



Сейчас Дейзи немного подросла / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary

Носороги – животные, которым грозит вымирание. Деятельность браконьеров, распашка земель и войны на африканском континенте привели к стремительному сокращению численности этих животных. Именно поэтому Дейзи спасают изо всех сил.

Нас ждет долгий путь, но каждый носорог имеет значение,

– рассказывают в заповеднике.

Уход за Дейзи включает пребывание в отделении интенсивной терапии, переливание плазмы и антибиотики, легкие упражнения и согревание с помощью одеял. Все для того, чтобы заменить малышу маму и сформировать у детеныша иммунитет – без материнского молока это будет непросто.



Малыша пришлось спасать / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Дружит с зеброй

В отделении интенсивной терапии Дейзи удалось встретить друга. Там же лечится Моджаджи, молодая зебра, которую спасли после сильных штормов.



Маленький носорог и зебра / Фото Care for Wild Rhino Sanctuary

Животных можно часто увидеть вместе – они лежат, уткнувшись носом друг в друга. Хотя обоим малышам нужно еще долго лечиться, работники заповедника верят, что они все пройдут и вырастут в больших и сильных животных.

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Как носорог дружит с зеброй: смотрите видео