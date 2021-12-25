На світлинах Пітера Делані стадо слонів турботливо оберігало новонароджене слоненятко.

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Під час небезпеки сім’я зближається, заштовхуючи дітей до середини. Стадо одразу буде захищати найуразливіших.

Дивіться фото, які зробив Пітер Делані:

Що відомо про слонів

Це великі тварини, де довжина самця сягає 4 — 4,5 метра, маса до 5 тонн. Самиці дрібніші, ніж представники чоловічої статі.

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Органом дотику, нюху і хапання служить рухливий хобот. Щічні зуби в міру стирання замінюються новими. Протягом життя це відбувається 6 разів. Крім того, мають сильно розвинуті другі верхні різці, тобто бивні.

Раціон слонів напряму залежить від регіону їх проживання. Вони використовують свої хоботи, щоб зривати листя з дерев, і бивні, щоб очищати листя від гілок.