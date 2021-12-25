На фотографиях Питера Делани стадо слонов заботливо оберегало новорожденного слоненка.

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Во время опасности семья сближается, заталкивая детей внутрь. Стадо сразу будет защищать самых уязвимых.

Смотрите фото, которые сделал Питер Делани:

Что известно о слонах

Это крупные животные, где длина самца достигает 4 – 4,5 метра, масса до 5 тонн. Самки меньше, чем представители мужского пола.

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Органом осязания, обоняния и хватания служит подвижный хобот. Щечные зубы по мере стирания заменяются новыми. В течение жизни это происходит 6 раз. Кроме того, имеют сильно развитые вторые верхние резцы, то есть бивне.

Рацион слонов напрямую зависит от региона их обитания. Они используют свои хоботы, чтобы срывать листья с деревьев и бивни, чтобы очищать листья от ветвей.