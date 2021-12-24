По словам ученого Калифорнийского университета в Дэвисе Тима Каро, у каждой зебры черный цвет кожи. Однако часто можно услышать споры, какая у них шерсть: белая с черными полосами или наоборот.

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Белая и черная шерсть зебр растет из фолликула, который наполняют клетки меланоцитов. Последние производят меланин – пигмент, отвечающий за цвет кожи и волос. Если много, то появляется более темный цвет, если мало – светлее. Черная шерсть зебр характеризуется высоким содержанием этого пигмента, а белая – нет.

Меланоциты деактивируются фолликулами, из которых растет более светлая шерсть, поэтому пигмент не производится. Меланин прекращает производиться, когда растет белая шерсть. Именно поэтому зебры имеют черную шерсть и белые полосы.



Зебра / Фото Chester Zoo, PA

Зачем зебры полосы

Благодаря такому рисунку эти животные меньше страдают от укусов африканских слепней, которые переносят смертельную для зебр болезнь. А полоска помогает животным, ведь этих насекомых больше привлекает однотонная поверхность.

"Очень мало млекопитающих с контрастными полосами, как у зебры. Я думаю, что это эволюционно сформированный защитный механизм от укусов насекомых", – утверждает Тима Каро.

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