Видео с умным буйволом быстро распространилось по сети тикток. Трогательный ролик девушки по имени Санам собрал более 2 миллионов лайков.
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На видео можно увидеть, как буйвол рогом переворачивает беспомощную черепаху на живот, чтобы она снова могла уйти по своим делам.
Замечательный поступок животного удалось снять посетителям, которые поддерживали животное-помощника. В конце видео буйвол, который успешно помог черепахе, гордо смотрит на людей, будто произнося: "Я хорошо справился!"
Невероятное видео вызвало восторг в сети и быстро стало вирусным. Клип просмотрели почти 10 миллионов раз.
В комментариях под видео подписчики активно обсуждали поведение заботливого животного:
- "Он, похоже, очень гордится собой"
- "Этот буйвол будто спрашивает: "Я хорошо справился?"
- "Это самая милая вещь, которую я видел!"
- "Почему природа лучше заботится о себе, а животные наблюдают за животными лучше, чем люди за другими людьми?"