Відео з розумним буйволом швидко поширилося мережею тікток. Зворушливий ролик дівчини на ім’я Санам зібрав понад 2 мільйони лайків.

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На відео можна побачити, як буйвіл рогом перевертає безпорадну черепаху на живіт, щоб вона знову могла піти по своїх справах.

Чудовий вчинок тварини вдалося зняти відвідувачам, які підтримували тварину-помічника. У кінці відео буйвол, який успішно допоміг черепасі, гордо дивиться на людей, ніби промовляючи: "Я добре впорався!"

Неймовірне відео викликало захоплення в мережі та швидко стало вірусним. Кліп переглянули майже 10 мільйонів разів.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

У коментарях під відео підписники активно обговорювали поведінку турботливої тварини: