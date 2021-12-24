Відео з розумним буйволом швидко поширилося мережею тікток. Зворушливий ролик дівчини на ім’я Санам зібрав понад 2 мільйони лайків.
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На відео можна побачити, як буйвіл рогом перевертає безпорадну черепаху на живіт, щоб вона знову могла піти по своїх справах.
Чудовий вчинок тварини вдалося зняти відвідувачам, які підтримували тварину-помічника. У кінці відео буйвол, який успішно допоміг черепасі, гордо дивиться на людей, ніби промовляючи: "Я добре впорався!"
Неймовірне відео викликало захоплення в мережі та швидко стало вірусним. Кліп переглянули майже 10 мільйонів разів.
У коментарях під відео підписники активно обговорювали поведінку турботливої тварини:
- "Він, схоже, дуже пишається собою"
- "Цей буйвіл ніби питає: "Я добре впорався?""
- "Це наймиліша річ, яку я бачив!"
- "Чому природа краще турбується про себе, а тварини наглядають за тваринами краще, ніж люди за іншими людьми?"