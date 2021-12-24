За словами науковця Каліфорнійського університету в Девісі Тіма Каро, у кожної зебри чорний колір шкіри. Проте часто можна почути суперечки, яка у них шерсть: біла з чорними смугами чи навпаки.

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Біла та чорна шерсть зебр росте з фолікула, який наповняють клітини меланоцитів. Останні виробляють меланін – пігмент, який відповідає за колір шкіри та волосся. Якщо багато, то з'являється темніший колір, якщо мало – світліший. Чорна шерсть зебр характеризується високим вмістом цього пігменту, а біла – ні.

Меланоцити деактивуються фолікулами, з яких росте світліша шерсть, тому пігмент не виробляється. Меланін припиняє вироблятися, коли росте біла шерсть. Саме тому зебри мають чорну шерсть та білі смуги.



Зебра / Фото Chester Zoo, PA

Навіщо зебрі смуги

Завдяки такому малюнку ці тварини менше страждають від укусів африканських ґедзів, які переносять смертельну для зебр хворобу. А смужка допомагає тваринам, адже цих комах більше приваблює однотонна поверхня.

"Дуже мало ссавців із контрастними смугами, як у зебри. Я думаю, що це еволюційно сформований захисний механізм від укусів комах", – стверджує Тіма Каро.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.