За словами науковця Каліфорнійського університету в Девісі Тіма Каро, у кожної зебри чорний колір шкіри. Проте часто можна почути суперечки, яка у них шерсть: біла з чорними смугами чи навпаки.
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Біла та чорна шерсть зебр росте з фолікула, який наповняють клітини меланоцитів. Останні виробляють меланін – пігмент, який відповідає за колір шкіри та волосся. Якщо багато, то з'являється темніший колір, якщо мало – світліший. Чорна шерсть зебр характеризується високим вмістом цього пігменту, а біла – ні.
Меланоцити деактивуються фолікулами, з яких росте світліша шерсть, тому пігмент не виробляється. Меланін припиняє вироблятися, коли росте біла шерсть. Саме тому зебри мають чорну шерсть та білі смуги.
Зебра / Фото Chester Zoo, PA
Навіщо зебрі смуги
Завдяки такому малюнку ці тварини менше страждають від укусів африканських ґедзів, які переносять смертельну для зебр хворобу. А смужка допомагає тваринам, адже цих комах більше приваблює однотонна поверхня.
"Дуже мало ссавців із контрастними смугами, як у зебри. Я думаю, що це еволюційно сформований захисний механізм від укусів комах", – стверджує Тіма Каро.
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