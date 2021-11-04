Захистив будинок та прогнав койота: як кіт переміг дикого суперника

Кіт зміг захиститися та прогнати дикого койота попри те, що він удвічі менший за суперника. Як це вдалося пухнастому домашньому улюбленцю – читайте у матеріалі.

Кіт, якого назвали Санні, виріс на вулиці, тому йому неодноразово доводилося захищатися. Попри те, що чотирилапий вже кілька років живе у будинку з сім'єю, звичок минулого він не забув.

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Вночі койот прийшов на подвір'я його будинку, аби пошукати щось їстівне в смітнику. Проте йому це не вдалося, адже на захист власної території став Санні.

Кіт з розпушеною шерстю вибіг зі своєї засідки та намагався відігнати койота кігтями. Наляканий хижак хотів сховатися у кущах, проте Санні не давав йому можливості це зробити. Навіть, коли звір покинув територію будинку, кіт ще довго стояв в обороні, спостерігаючи, чи повернеться незваний гість.

Дивіться відео: як кіт відігнав койота

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Що відомо про койотів? Койот здатний здійснювати стрибки у 2 — 4 метри завдовжки та бігти зі швидкістю 40 — 50 кілометрів на годину. Крім того, може переміщатися на великі відстані. Наприклад, на полюванні за ніч в середньому проходить 4 кілометри.

Можливо, у койота найрозвиненіші серед всіх псових органи чуття. Він добре бачить на відстані до 200 метрів, як вдень, так і вночі.

Вранці господиня, яку звати Келлі, подивилася відео з камер і була вражена поведінкою домашнього улюбленця. Вона не думала, що її кіт буде так відважно захищати будинок від койота.