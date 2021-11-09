За жорстокість – відповідайте: в Україні запрацював закон про захист тварин
Джерело:пресслужба Верховної Ради
В Україні набув чинності зоозахисний закон №2351. Відтепер за жорстоке поводження з тваринами порушник понесе адміністративну відповідальність.
Крім того, не можна буде мати тварин до 10 років. Водночас самі домашні улюбленці нарешті матимуть права.
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Що заборонять законом
В законі ввели таке поняття як "каліцтво" та "тілесне ушкодження тварини". Забороняють:
- бити;
- отруювати;
- жорстоко дресувати тварин;
- дарувати їх як призи;
- фотографуватись з ними за гроші;
- топити чи душити.
Окрім цього, не можна прив'язувати і залишати тварину одною у громадських місцях. Також забороняють розводити птахів для делікатесу фуа-гра.
Відповідальність – із 16 років
Якщо ж тварина заховріла на сказ, це повинен підтвердити ветеринар. Самостійно умертвити, відповідно до документи, її не можна.Відзначимо! Адміністративна відповідальність наступає з 16 років.
Людина має забезпечити свого вихованця повідком, намордником та нашийником. Якщо ви не прибрали за своїм вихованцем у громадському місці, то також відповідатимете перед законом.
Закон посилює і кримінальну відповідальність. Порушникам загрожує від 1 до 3 років позбавлення волі. Водночас в деяких випадках – від 5 до 8 років.
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Як документ набув чинності
- У другому читанні відповідний законопроєкт ухвалили 15 липня 2021 року.
- За нього проголосували 258 народних депутатів.
- Документ внесли в Раду ще у жовтні 2019 року. Він майже 2 роки лежав "у шухляді".