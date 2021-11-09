За жорстокість – відповідайте: в Україні запрацював закон про захист тварин

В Україні набув чинності зоозахисний закон №2351. Відтепер за жорстоке поводження з тваринами порушник понесе адміністративну відповідальність.

Крім того, не можна буде мати тварин до 10 років. Водночас самі домашні улюбленці нарешті матимуть права.

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Що заборонять законом

В законі ввели таке поняття як "каліцтво" та "тілесне ушкодження тварини". Забороняють:

бити;

отруювати;

жорстоко дресувати тварин;

дарувати їх як призи;

фотографуватись з ними за гроші;

топити чи душити.

Окрім цього, не можна прив'язувати і залишати тварину одною у громадських місцях. Також забороняють розводити птахів для делікатесу фуа-гра.

Відповідальність – із 16 років

Якщо ж тварина заховріла на сказ, це повинен підтвердити ветеринар. Самостійно умертвити, відповідно до документи, її не можна.

Адміністративна відповідальність наступає з 16 років.

Людина має забезпечити свого вихованця повідком, намордником та нашийником. Якщо ви не прибрали за своїм вихованцем у громадському місці, то також відповідатимете перед законом.

Закон посилює і кримінальну відповідальність. Порушникам загрожує від 1 до 3 років позбавлення волі. Водночас в деяких випадках – від 5 до 8 років.

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Як документ набув чинності