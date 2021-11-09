Крім того, не можна буде мати тварин до 10 років. Водночас самі домашні улюбленці нарешті матимуть права.
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Що заборонять законом
В законі ввели таке поняття як "каліцтво" та "тілесне ушкодження тварини". Забороняють:
- бити;
- отруювати;
- жорстоко дресувати тварин;
- дарувати їх як призи;
- фотографуватись з ними за гроші;
- топити чи душити.
Окрім цього, не можна прив'язувати і залишати тварину одною у громадських місцях. Також забороняють розводити птахів для делікатесу фуа-гра.
Відповідальність – із 16 років
Якщо ж тварина заховріла на сказ, це повинен підтвердити ветеринар. Самостійно умертвити, відповідно до документи, її не можна.
Людина має забезпечити свого вихованця повідком, намордником та нашийником. Якщо ви не прибрали за своїм вихованцем у громадському місці, то також відповідатимете перед законом.
Закон посилює і кримінальну відповідальність. Порушникам загрожує від 1 до 3 років позбавлення волі. Водночас в деяких випадках – від 5 до 8 років.
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Як документ набув чинності
- У другому читанні відповідний законопроєкт ухвалили 15 липня 2021 року.
- За нього проголосували 258 народних депутатів.
- Документ внесли в Раду ще у жовтні 2019 року. Він майже 2 роки лежав "у шухляді".