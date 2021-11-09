За жестокость – отвечайте: в Украине заработал закон о защите животных

В Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351. Теперь за жестокое обращение с животными нарушитель понесет административную ответственность.

Кроме того, нельзя будет иметь животных до 10 лет. В то же время сами домашние любимцы, наконец, будут иметь права.

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Что запретят законом

В законе ввели такое понятие как "увечье" и "телесное повреждение животного". Запрещают:

бить;

отравлять;

жестоко дрессировать животных;

дарить их как призы;

фотографироваться с ними за деньги;

топить или душить.

Кроме этого, нельзя привязывать и оставлять животное одним в общественных местах. Также запрещают разводить птиц для деликатеса фуа-гра.

Ответственность – с 16 лет

Если же животное заболело бешенством, это должен подтвердить ветеринар. Самостоятельно умертвить, согласно документу, ее нельзя.

Административная ответственность наступает с 16-ти лет.

Человек должен обеспечить своего питомца поводком, намордником и ошейником. Если вы не убрали за своим питомцем в общественном месте, то также будете отвечать перед законом.

Закон ужесточает и уголовную ответственность. Нарушителям грозит от 1 до 3 лет лишения свободы. В некоторых случаях – от 5 до 8 лет.

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Как документ вступил в силу