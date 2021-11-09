За жестокость – отвечайте: в Украине заработал закон о защите животных

9 ноября 2021 , 14:55
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Источник:

пресс-служба Верховной Рады

В Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351. Теперь за жестокое обращение с животными нарушитель понесет административную ответственность.

Кроме того, нельзя будет иметь животных до 10 лет. В то же время сами домашние любимцы, наконец, будут иметь права.

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Что запретят законом

В законе ввели такое понятие как "увечье" и "телесное повреждение животного". Запрещают:

  • бить;
  • отравлять;
  • жестоко дрессировать животных;
  • дарить их как призы;
  • фотографироваться с ними за деньги;
  • топить или душить.

Кроме этого, нельзя привязывать и оставлять животное одним в общественных местах. Также запрещают разводить птиц для деликатеса фуа-гра.

Ответственность – с 16 лет

Если же животное заболело бешенством, это должен подтвердить ветеринар. Самостоятельно умертвить, согласно документу, ее нельзя.

Отметим! Административная ответственность наступает с 16-ти лет.

Человек должен обеспечить своего питомца поводком, намордником и ошейником. Если вы не убрали за своим питомцем в общественном месте, то также будете отвечать перед законом.

Закон ужесточает и уголовную ответственность. Нарушителям грозит от 1 до 3 лет лишения свободы. В некоторых случаях – от 5 до 8 лет.

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Как документ вступил в силу

  • Во втором чтении соответствующий законопроект был принят 15 июля 2021 года.
  • За него проголосовали 258 народных депутатов.
  • Документ был внесен в Раду еще в октябре 2019 года. Он почти 2 года лежал "в ящике".
Автор: Анастасія Мигидюк