Мільйони крабів заполонили усе: епічні фото та відео міграції в Австралії

Міграція крабів щороку спричиняє своєрідний колапс на острові Різдва. Величезна кількість цих тваринок заполонює буквально всі дороги та вулиці.

Острів Різдва – невеликий острів в Індійському океані. Він належить до Австралії. На цьому крихітному шматочку суші можна щороку спостерігати неймовірні картини міграції червоних крабів.

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Так виглядає міграція крабів / Фото Chris Bray

Йдуть до океану

Щороку червоні краби розпочинають свій шлях до океанського узбережжя. Ці ракоподібні мешкають в лісах, а яйця відкладають поблизу океану.



Червоний краб / Фото Chris Bray



Краби йдуть, щоб відкласти яйця на узбережжі / Фото Chris Bray

Раніше в сезон міграції крабів місцева влада влаштовувала своєрідний "локдаун" та перекривала дороги. А тепер для крабів будують спеціальні мости, якими ті можуть дістатися на протилежну сторону.



Для крабів будують спеціальні мости / Фото Chris Bray

Зазвичай у міграції беруть участь близько 50 мільйонів крабів. Однак у деякі роки їх буває значно менше.

Дивіться відео, як мігрують червоні краби:

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Краби "переходять" через міст / Фото Chris Bray

Яйця червоних крабів вилуплюються при контакті з водою. Потім крабенята близько місяця дрейфують океанічними течіями.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порціюякий не тільки смачний, але й корисний.

Далі ті, що вижили у водах та не були з'їдені китовими акулами, вилізають на берег та починають свій шлях до джунглів – щоб потім знову повернутися в океан та відкласти яйця.

А так мігрують крабенята після того, як вилуплюються з яєць: вражаюче відео