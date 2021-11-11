Остров Рождества – небольшой остров в Индийском океане. Он принадлежит Австралии. На этом крошечном кусочке суши можно ежегодно наблюдать невероятные картины миграции красных крабов.

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Так выглядит миграция крабов / Фото Chris Bray

Идут в океан

Каждый год красные крабы начинают свой путь к океанскому побережью. Эти ракообразные обитают в лесах, а яйца откладывают вблизи океана.



Красный краб / Фото Chris Bray



Крабы идут, чтобы отложить яйца на побережье / Фото Chris Bray

Ранее в сезон миграции крабов местные власти устраивали своеобразный "локдаун" и перекрывали дороги. А теперь для крабов строят специальные мосты, по которым они могут добраться на противоположную сторону.



Для крабов строят специальные мосты / Фото Chris Bray

Обычно в миграции принимают участие около 50 миллионов крабов. Однако в некоторые годы их бывает гораздо меньше.

Смотрите видео, как мигрируют красные крабы:

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Крабы "переходят" через мост / Фото Chris Bray

Яйца красных крабов вылупляются при контакте с водой. Затем крабики около месяца дрейфуют океаническими течениями.

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

Далее выжившие в водах и не съеденные китовыми акулами, вылезают на берег и начинают свой путь к джунглям – чтобы потом снова вернуться в океан и отложить яйца.

А так мигрируют маленькие крабики после того, как вылупляются из яиц: впечатляющее видео