Острів Різдва – невеликий острів в Індійському океані. Він належить до Австралії. На цьому крихітному шматочку суші можна щороку спостерігати неймовірні картини міграції червоних крабів.
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Так виглядає міграція крабів / Фото Chris Bray
Йдуть до океану
Щороку червоні краби розпочинають свій шлях до океанського узбережжя. Ці ракоподібні мешкають в лісах, а яйця відкладають поблизу океану.
Червоний краб / Фото Chris Bray
Краби йдуть, щоб відкласти яйця на узбережжі / Фото Chris Bray
Раніше в сезон міграції крабів місцева влада влаштовувала своєрідний "локдаун" та перекривала дороги. А тепер для крабів будують спеціальні мости, якими ті можуть дістатися на протилежну сторону.
Для крабів будують спеціальні мости / Фото Chris Bray
Зазвичай у міграції беруть участь близько 50 мільйонів крабів. Однак у деякі роки їх буває значно менше.
Дивіться відео, як мігрують червоні краби:
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Краби "переходять" через міст / Фото Chris Bray
Яйця червоних крабів вилуплюються при контакті з водою. Потім крабенята близько місяця дрейфують океанічними течіями.
Далі ті, що вижили у водах та не були з'їдені китовими акулами, вилізають на берег та починають свій шлях до джунглів – щоб потім знову повернутися в океан та відкласти яйця.
А так мігрують крабенята після того, як вилуплюються з яєць: вражаюче відео