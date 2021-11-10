Цю спортивну красуню звуть Рінкл і вона стала справжньою зіркою марафону в Нью-Йорку. Відео качки в черевичках зачарувало мільйони людей у тіктоці.

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Рінкл підтримувала бігунів

Качка стала твариною емоційної підтримки на марафоні. Вона надихала спортсменів бігти далі попри втому та біль.

Глядачі вітали пташку оваціями. Усі намагалися зняти Рінкл на відео та прокричати їй щось підбадьорливе.

Ти зможеш, маленька качка,

– голосно промовляє один із глядачів на відео.

На чутливі лапки качки одягнули червоні черевички. Вони потрібні для того, щоб пташка не поранилася об асфальт. Рінкл сподобалося бігти поруч із людьми – вона рухалася та кричала, намагаючись перегнати спортсменів.

Для чого тварини емоційної підтримки

Ці тварини допомагають людям у складних ситуаціях, вони сприяють покращенню емоційного стану людини. Часто тваринами емоційної підтримки стають собаки, однак ними можуть бути й інші улюбленці: коти, морські свинки, пацюки, папуги й навіть качки.

Качка бігла марафон в Нью-Йорку: дивіться відео