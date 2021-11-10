Эту спортивную красавицу зовут Ринкл, и она стала настоящей звездой марафона в Нью-Йорке. Видео утки в туфельках очаровало миллионы людей в тиктоке.

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Ринкл поддерживала бегунов

Утка стала животным эмоциональной поддержки на марафоне. Она вдохновляла спортсменов бежать дальше, несмотря на усталость и боль.

Зрители приветствовали птичку овациями. Все пытались снять Ринкл на видео и прокричать ей что-нибудь бодрящее.

Ты сможешь, маленькая утка,
– громко произносит один из зрителей на видео.

На чувствительные лапки утки надели красные туфли. Они нужны для того, чтобы птичка не поранилась об асфальт. Ринкл понравилось бежать рядом с людьми – она двигалась и кричала, пытаясь перегнать спортсменов.

Для чего нужны животные эмоциональной поддержки

Эти животные помогают людям в сложных ситуациях, способствуют улучшению эмоционального состояния человека. Часто животными эмоциональной поддержки становятся собаки, однако ими могут быть и другие любимцы: кошки, морские свинки, крысы, попугаи и даже утки.

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Ринкл бегает и дома

Владельцы утки снимают немало ярких видео со своей любимицей. Ринкл любит плавать в пруду, воровать ботинки и безумно носиться по двору. Больше видео о веселой утке можно посмотреть в ее тиктоке.

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Что известно о Нью-Йоркском марафоне

  • Это ежегодный марафон, который проходит в первое воскресенье ноября.
  • Ежегодно в нем принимают участие около 50 тысяч участников, а еще 2 миллиона человек следят за спортивным событием.
  • Главный забег марафона проходит на дистанции 42,195 км. Также участникам доступны более короткие дистанции.