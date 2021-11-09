Американка, решившая не говорить свое имя, вспомнила, что на онлайн-уроке выступала с речью, которую приготовила заранее.

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То, что происходило у нее за спиной, она смогла узнать уже после занятия, когда просматривала видео. В начале видно, что девушка эмоционально зачитывает текст из своего листа. В этот момент сзади начинает двигаться занавеска и появляется кот.

Домашний любимец несколько секунд играет, а потом решает спрыгнуть с дивана. Однако у четырехлапого возникла проблема, ведь он застрял когтем в шторе. Вместо выступления студентки, одногруппники и преподаватель активно наблюдали, как кот пытается выбраться из ловушки.

Спасти животное решила соседка девушки, которую тоже можно увидеть на видео. Она пыталась спрятаться, но это ей не удалось.

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"Как результат, моя соседка по комнате поползла на помощь кошке во время моей речи. Я не думала, что все это происходило за моей спиной, пока не просмотрела видео", — добавила студентка.

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