Видели ли вы двух столь разных друзей? Лошадь Чампи и кот Морис стали настолько близки, что и дня не могут прожить друг без друга.

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Владелица животных, американка Дженнифер Бойл, создала для них аккаунт в инстаграмме. Котик и лошадь быстро стали звездами и имеют более 40 тысяч подписчиков.



Кот Морис научился ездить на коне / Фото с инстаграма champy_and_morris

Котика взяли в приюте

Чампи и Морис познакомились в 2013 году, когда Дженнифер взяла котика из приюта. Женщина не знает, бывал ли кот на улице раньше. Она выпустила котика на крыльцо, чтобы тот стал привыкать к новому дому. И тогда произошла встреча Мориса и Чампи.

С тех пор они стали самыми лучшими друзьями. Им нравится проводить время вместе, – рассказывает владелица животных.



Кота Мориса усыновили 9 лет назад / Фото с инстаграма champy_and_morris

Кот обожает ездить верхом

Со временем кот Морис научился запрыгивать на спину Чампи. Лошадь совсем не была против: напротив, она радостно приветствует Мориса и катает его.

Кот ездит верхом: смотрите видео

Сначала Дженнифер думала, что это случайность, но кот начал ездить на коне все чаще.

Я думаю, что Морис действительно отработал больше часов езды, чем я, – рассказывает женщина.

Котик и лошадь дружат уже 9 лет. И все это время Морис ездит верхом.

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Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет вашему любимцу.

Друзья проводят вместе каждый день. Морис часто сидит в конюшне, и даже пьет воду не из миски, а из поилки для коня.



Кот и лошадь стали неразлучными / Фото с инстаграма champy_and_morris

Лошадь и кот даже помогают друг другу ухаживать за шубкой. Чампи и Морис имеют невероятную связь и часто радуют подписчиков отличными общими фото.

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