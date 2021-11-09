Блогер и инфлюэнсер Лиам Томпсон создал устройство, которое поможет его 20-летнему любимцу спускаться с лестницы дома.

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Ранее Томпсон уже делал лифт, который лично протестировал.

Что известно о Лиаме Томпсоне Блогер-миллионник живет в Новой Зеландии. На своей странице в ютубе он публикует развлекательный контент и показывает своих домашних любимцев – песика Макса и кота Фродо. У парня также есть аккаунты в инстаграме. Блогер-миллионник живет в Новой Зеландии. На своей странице в ютубе он публикует развлекательный контент и показывает своих домашних любимцев – песика Макса и кота Фродо. У парня также есть аккаунты в тиктоке



Блогер со своим котом Фродо / Фото из инстаграма Томпсона

По словам Лиама, Фродо любит сидеть во дворе, нежась на солнышке, однако его преклонный возраст уже дает о себе знать – котику трудно спускаться по лестнице из дома.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, при этом обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Поэтому парень решил сделать пушистику безопасный лифт, который может перевозить Фродо. Он смастерил тележку, рельсы, на которых ездит тележка, и электронный подъемник, который позволяет управлять лифтом.

Как Томпсон создавал лифт для Фродо: смотрите видео