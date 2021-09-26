Територію облаштували, щоб слони-мігранти не конфліктували з місцевими мешканцями та іншими слонами.

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Під час подорожі слони регулярно створювали проблеми для жителів містечок та сіл – тварини заходили на території ферм та крали продукти.

Чиновники у провінції Юньнань Цзінхун сподіваються, що "фудкорт" допоможе слонам знайти своє місце і облаштуватися, а також зменшити конфлікти з місцевими та іншими тваринами.

Після завершення проекту слони зможуть їсти на базі. Це може перешкодити їм збирати їжу в селах і пошкоджувати врожай фермерів,

– повідомив представник бюро лісового та пасовищного угіддя Цзіньхун Ча Вей.

Бродячі слони перетинають міст у пошуках нової території / Фото AFP

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Що відомо про "їдальню слонів"

Харчова база має площу 670 тисяч квадратних метрів. На території висадили 38 тисяч бананових дерев, які полюбляють тварини. Також "їдальня слонів" облаштована водоймами з морською водою, щоб стадо отримувало необхідні мінерали.

Проєкт покликаний поліпшити якість середовища проживання азіатських слонів, збагатити їхні джерела їжі та забезпечити їх більшою кількістю їжі,

– сказав Ча.

Для слонячого осередку місцева влада обрала державний ліс, де регулярно проходять азіатські слони.

Слонів-мандрівників контролювали працівники поліції та швидкої допомоги / Фото Sasha Scheherzadе

База розтягнулася на 3 селища в провінції Юньнань. Робота над проєктом почалася в грудні 2020 року і завершилася в травні 2021 року. "Їдальня слонів" обійшлася владі в 15 мільйонів доларів.

Чому за слонів так переживають Азіатський або індійський слон – рідкісна тварина, яка перебуває під загрозою вимирання. Лише за останні 30 років популяція цих тварин трохи збільшилась – з 85 особин до 185. Цей вид занесений до Червоної книги та перебуває під охороною.

Слонів супроводжувало майже 700 поліцейських та працівників швидкої допомоги – вони спрямовували тварин на безпечний шлях та відводили слонів від людських поселень. Для привернення уваги слонів-мігрантів службовці використали 10 тонн кукурудзи, ананасів, бананів та іншої їжі.

Детальніше про подорож

Стадо розпочало свою подорож із природного заповідника Менг’янзі. Від початку група налічувала 17 слонів, та два з них повернулися назад. Експерти прогнозують, що стадо, яке повернулося додому, можуть знову вирушити у дорогу в майбутньому.

Заохочені їжею чи іншими слонами, вони з великою ймовірністю знову мігрують,

– скачав Ча.

І хоч історія зі слонами-кочівниками завершилась успішно, Лі Чжунюань, чиновник лісового господарства Сішуанбанна стверджує, що міграція тварин – серйозна проблема. Через посадку каучуку та інших зернових культур традиційний раціон слонів виснажився в їх середовищі існування. Це змусило ссавців переходити на кукурудзу та тростину, яку вирощують фермери.

Індійські слони відпочивають після подорожі / Фото AFP

Чиновник зазначив, що у разі зменшення території слони знову почнуть мігрувати.

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День захисту слонів

22 вересня у всьому світі відзначають екологічне свято – День захисту слонів. Свято запровадили з ініціативи екологів та небайдужих людей, що стурбовані вимиранням найбільшої наземної тварини.

Слонів використовували у військових походах та боях, для перевезення вантажів. Ці тварини жахливо постраждали від браконьєрства – тварин вбивали заради бивнів. Через це у 1989 році в ООН заборонили міжнародну торгівлю слоновою кісткою.