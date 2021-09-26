Территорию обустроили, чтобы слоны-мигранты не конфликтовали с местными жителями и другими слонами.

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Во время путешествия слоны регулярно создавали проблемы для жителей городов и сел – животные заходили на территории ферм и воровали продукты.

Чиновники в провинции Юньнань Цзинхун надеются, что "фудкорт" поможет слонам найти свое место и обустроиться, а также уменьшить конфликты с местными и другими животными.

После завершения проекта слоны смогут есть на базе. Это может помешать им собирать пищу в деревнях и повреждать урожай фермеров,

– сообщил представитель бюро лесного и пастбищного угодья Цзиньхун Ча Вэй.



Бродячие слоны пересекают мост в поисках новой территории / Фото AFP

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Что известно о "столовой слонов"

Пищевая база имеет площадь 670 тысяч квадратных метров. На территории высадили 38 тысяч банановых деревьев, которые любят животные. Также "столовая слонов" обустроена водоемами с морской водой, чтобы стадо получало необходимые минералы.

Проект призван улучшить качество среды азиатских слонов, обогатить их источники пищи и обеспечить их большим количеством пищи,

– сказал Ча.

Для слоновьей организации местная власть выбрала государственный лес, где регулярно проходят азиатские слоны.



Слонов-путешественников контролировали работники полиции и скорой помощи / Фото Sasha Scheherzadе

База растянулась на 3 поселка в провинции Юньнань. Работа над проектом началась в декабре 2020 года и завершилась в мае 2021 года. "Столовая слонов" обошлась власти в 15 миллионов долларов.

Почему за слонов так переживают

Азиатский или индийский слон – редкое животное, находящееся под угрозой вымирания. Только за последние 30 лет популяция этих животных немного увеличилась – с 85 особей до 185. Этот вид занесен в Красную книгу и находится под охраной.

Слонов сопровождало почти 700 полицейских и работников скорой помощи – они направляли животных на безопасный путь и отводили слонов от человеческих поселений. Для привлечения внимания слонов-мигрантов служащие использовали 10 тонн кукурузы, ананасов, бананов и другой пищи.

Подробнее о путешествии

Стадо начало свое путешествие из природного заповедника Менгьянзи. Сначала группа насчитывала 17 слонов, но два из них вернулись обратно. Эксперты прогнозируют, что стадо, которое вернулось домой, может снова отправиться в путь в будущем.

Поощренные пищей или другими слонами, они с большой вероятностью снова мигрируют,

– скачал Ча.

И хотя история со слонами-кочевниками завершилась успешно, Ли Чжунюань, чиновник лесного хозяйства Сишуанбанна утверждает, что миграция животных – серьезная проблема. Из-за посадки каучука и других зерновых культур традиционный рацион слонов истощился в их среде обитания. Это заставило млекопитающих переходить на кукурузу и трость, которую выращивают фермеры.



Индийские слоны отдыхают после путешествия / Фото AFP

Чиновник отметил, что в случае уменьшения территории слоны снова начнут мигрировать.

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День защиты слонов

22 сентября во всем мире отмечают экологический праздник – День защиты слонов. Праздник ввели по инициативе экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных вымиранием крупнейшего наземной животного.

Слонов использовали в военных походах и боях, для перевозки грузов. Эти животные ужасно пострадали от браконьерства – животных убивали ради бивней. Поэтому в 1989 году в ООН запретили международную торговлю слоновой костью.