Як розповіла студентка Гейлі Іліфф, вона на декілька днів поїхала з міста. Коли повернулася, то побачила у квартирі повний розгардіяш і єнота посеред нього.

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Єноти влаштували безлад у квартирі

Дівчина розповіла: її спальня розташована прямо під дахом. Тваринки пролізли на горище і звідти впали у її кімнату. Не знаючи, як вийти, вони вирішили просто перевернути усе догори дриґом.



Безлад, який влаштували єноти / Фото з твітеру @haley iliff

Гейлі зазначає, коли вона зайшла до кімнати, спершу помітила одного єнота. Втім, він не перелякався і навіть не подумав ховатися. Згодом вона помітила ще 4 тварин, які займалися наведенням безладу у її спальні.

Іліфф з сусідкою по квартирі звернулися до Товариства захисту тварин США, але їм не одразу змогли допомогти. У будинок залізла самиця єнота, яка агресивно захищала потомство. Зрештою професійні ловці піймали єнотів, посадили у спеціальні клітки і вивезли на волю.

Гейлі тим часом наводить лад у квартирі і підраховує збитки, які їй завдали малі розбишаки.

Не уявляю, скільки мені обійдеться усунення наслідків їхнього візиту. Принаймні нові простирадла знадобляться точно – тварини вирішили використовувати моє ліжко як туалет,

– написала вона.

Як радять виганяти єнотів

Товариство захисту тварин США, де диких єнотів є досить багато і вони є частими гостями у помешканнях, рекомендує проганяти тварин за допомогою яскравого світла, гучних звуків і неприємних запахів.

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Якщо ж єноти залишили екскременти в приміщенні, Центр з контролю і профілактики захворювань США пропонує прибрати те, що забруднили єноти. Згодом це потрібно спалити, закопати або викинути на смітник. Ці дії допоможуть уникнути поширенні інфекції і паразитів.

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