Чимало людей тримають єнотів удома. Ці улюбленці викликають море позитивних емоцій, хоча й потребують неабиякого догляду й терпіння. Єноти часто обдурюють котів, миють різні цінні предмети й встромлюють свій ніс у кожну шпарину. Подивіться кумедні відео з цими тваринками.

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