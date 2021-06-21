Чимало людей, подивившись стрічку, починають захоплюватися якоюсь породою і планують завести "собаку, як у фільмі…" Вівчарки, лабрадори, хаскі і джек-рассел-тер'єри навіть підыймалися у ціні після якогось фільму, в якому були головними героями.

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Пропонуємо вам пройти тест про породи найвідоміших собак із фільмів, мультиків і серіалів.

Тест про породи собак із кіно

Найвідоміші собаки-герої кіно

У цьому тесті є питання про чи не найпопулярніші фільми, у яких грали собаки. Принаймні половину стрічок із цього переліку мав бачити кожен. Деякі із цих стрічок називаються на честь головних героїв – песиків. 

Якщо ж ви забули кличку песика, яка не лягла у назву фільму, то наводимо перелік: 

  • Майло із "Маски";
  • Джеррі Лі з "К-9";
  • Саманта із "Я, Легенда";
  • Белла зі "Шлях додому";
  • Енцо із "Очима собаки";
  • Бейлі із "Подорож хорошого собаки".