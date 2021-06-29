Как рассказала студентка Хейли Илифф, она на несколько дней уехала из города. Когда вернулась, то увидела в квартире полный кавардак и енота посреди него.

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Еноты устроили беспорядки в квартире

Девушка рассказала: ее спальня расположена прямо под крышей. Животные проникли на чердак и оттуда упали в ее комнату. Не зная, как выйти, они решили просто перевернуть все вверх дном.



Беспорядок, который устроили еноты / Фото с твиттера @haley iliff

Хейли отмечает, когда она зашла в комнату, сначала заметила одного енота. Впрочем, он не испугался и даже не подумал прятаться. Впоследствии она заметила еще 4 животных, которые занимались наведением беспорядка в ее спальне.

Илифф с соседкой по квартире обратились в Общество защиты животных США, но им не сразу смогли помочь. В дом залезла самка енота, которая агрессивно защищала потомство. В конце концов профессиональные ловцы поймали енотов, посадили в специальные клетки и вывезли на свободу.

Хейли тем временем наводит порядок в квартире и подсчитывает убытки, которые ей нанесли маленькие разбойники.

Не представляю, сколько мне обойдется устранение последствий их визита. По крайней мере новые простыни понадобятся точно – животные решили использовать мою кровать как туалет,

– написала она.

Как советуют выгонять енотов

Общество защиты животных США , где диких енотов достаточно много и они являются частыми гостями в домах, рекомендует прогонять животных с помощью яркого света, громких звуков и неприятных запахов.

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Если же еноты оставили экскременты в помещении, Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует убрать то, что испачкали еноты. Впоследствии это нужно сжечь, закопать или выбросить на помойку. Эти действия помогут избежать распространения инфекции и паразитов.