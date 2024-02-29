Солодощі, сире м'ясо, кістки – все це може нашкодити собаці, навіть якщо він їсть з апетитом. Спробуємо розібратися, що можна і що не можна давати собакам в жодному разі, як би не просили.

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Ці продукти токсичні для собак

Яке м'ясо не можна собакам – жирне і ковбасу

Собакам можна давати нежирне сире м'ясо – птицю, яловичину, телятину і субпродукти з них: печінка, язик, серце, яловиче вим'я, губи й вуха, хвости.

Однак, жирні, приправлені, гострі м'ясні продукти давати собаці не варто. До заборонених продуктів належать жирна свинина, а також сосиски, ковбаси, пельмені та загалом готові м'ясні продукти. Вони містять багато жирів, добавок, спецій, консервантів, які можуть викликати алергічну реакцію у тварини.

Також не варто підгодовувати собаку смаженим м'ясом. Така їжа порушує роботу шлунково-кишкового тракту тварини, що може перерости в панкреатит. Натомість куряче м'ясо може спричинити алергію. Якщо і давати його, то варто вводити в раціон поступово.

Які фрукти й овочі не можна собакам

Багато фруктів шкодять травному тракту собак. Наприклад, не можна давати чотирилапим цитрусові (їхня кислота пошкоджує шлунок собаки), виноград (викликає підвищене газоутворення), авокадо (провокує блювання).

Дозволені фрукти з наших широт у розумних кількостях, а також некислі овочі – морква, кабачок, цвітна капуста, огірки, гарбуз.

Які фрукти можна давати собакам / Фото Unsplash

Овочі можна давати у свіжому чи тушкованому вигляді. Не варто годувати собаку картоплею – вона погано перетравлюється.

Абсолютно потрібно виключити з раціону:

солодощі, особливо шоколад,

гострі та солоні продукти,

хліб,

родзинки та горіхи,

молоко.

Все це або погано перетравлюється, або призводить до розладів травлення, або взагалі токсичне.

Важливо: категорично забороняється давати собаці курячі кістки від гомілки. Коли собака розгризає трубчасті кістки, утворюються осколки з гострими краями. Вони до кінця не перетравлюються і можуть пошкодити внутрішні органи, викликати кровотечу і навіть призвести до летального результату. З курячих кісток допускається знімати й давати вихованцеві хрящі.

З людської їжі можна давати собаці каші, сир і яйця

Крупи, корисні для собак:

гречана крупа – цю кашу варто не варити, а заливати водою на ніч;

вівсянка – добре діє при розладах травлення;

рис – постійно давати не рекомендується, щоб уникнути запорів, аналогічно й з ячмінною кашею.

Інші крупи, такі як пшенична, перлова, манна, кукурудзяна, а також всі бобові з раціону собаки потрібно виключити.

Чи можна давати собаці суп або борщ – від одного разу нічого не станеться. Але ветеринари погоджуються, що собаки погано перетравлюють великий набір різних продуктів, і краще поєднувати їх не більше двох. Наприклад, каша з м'ясом, каша з овочами, каша з сиром, сир з яйцем.

Зауважимо, деякі аспекти людської поведінки можуть спровокувати нервування у собак. Так, було визначено 7 речей, які собаки терпіти не можуть у людській поведінці.