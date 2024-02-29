Сладости, сырое мясо, кости – все это может навредить собаке, даже если она ест с аппетитом. Попробуем разобраться, что можно и что нельзя давать собакам ни в коем случае, как бы не просили.

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Эти продукты токсичны для собак

Какое мясо нельзя собакам – жирное и колбасу

Собакам можно давать нежирное сырое мясо – птицу, говядину, телятину и субпродукты из них: печень, язык, сердце, говяжье вымя, губы и уши, хвосты.

Однако жирные, приправленные, острые мясные продукты давать собаке не стоит. К запрещенным продуктам относятся жирная свинина, а также сосиски, колбасы, пельмени и в целом готовые мясные продукты. Они содержат много жиров, добавок, специй, консервантов, которые могут вызвать аллергическую реакцию у животного.

Также не стоит подкармливать собаку жареным мясом. Такая пища нарушает работу желудочно-кишечного тракта животного, что может перерасти в панкреатит. Зато куриное мясо может вызвать аллергию. Если и давать его, то стоит вводить в рацион постепенно.

Какие фрукты и овощи нельзя собакам

Многие фрукты вредят пищеварительному тракту собак. Например, нельзя давать четвероногим цитрусовые (их кислота повреждает желудок собаки), виноград (вызывает повышенное газообразование), авокадо (провоцирует рвоту).

Разрешенные фрукты из наших широт в разумных количествах, а также некислые овощи – морковь, кабачок, цветная капуста, огурцы, тыква.

Какие фрукты можно давать собакам / Фото Unsplash

Овощи можно давать в свежем или тушеном виде. Не стоит кормить собаку картофелем – он плохо переваривается.

Абсолютно нужно исключить из рациона:

сладости, особенно шоколад,

острые и соленые продукты,

хлеб,

изюм и орехи,

молоко.

Все это или плохо переваривается, или приводит к расстройствам пищеварения, или вообще токсично.

Важно: категорически запрещается давать собаке куриные кости от голени. Когда собака разгрызает трубчатые кости, образуются осколки с острыми краями. Они до конца не перевариваются и могут повредить внутренние органы, вызвать кровотечение и даже привести к летальному исходу. С куриных костей допускается снимать и давать питомцу хрящи.

Из человеческой пищи можно давать собаке каши, творог и яйца

Крупы, полезны для собак:

гречневая крупа – эту кашу стоит не варить, а заливать водой на ночь;

овсянка – хорошо действует при расстройствах пищеварения;

рис – постоянно давать не рекомендуется, во избежание запоров, аналогично и с ячменной кашей.

Другие крупы, такие как пшеничная, перловая, манная, кукурузная, а также все бобовые из рациона собаки нужно исключить.

Можно ли давать собаке суп или борщ – от одного раза ничего не произойдет. Но ветеринары соглашаются, что собаки плохо переваривают большой набор разных продуктов, и лучше сочетать их не более двух. Например, каша с мясом, каша с овощами, каша с творогом, творог с яйцом.

Заметим, некоторые аспекты человеческого поведения могут спровоцировать нервозность у собак. Так, было определено 7 вещей, которые собаки терпеть не могут в человеческом поведении.