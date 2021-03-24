Як зрозуміти, що кіт вас любить: 10 неочевидних ознак

Джерело:Інвейдер
Власники котів не завжди можуть зрозуміти поведінку свого улюбленця. Коти – досить самостійні та незалежні тварини, тому іноді здається, що вони взагалі не проявляють своєї любові.
Поведінка котів є досить загадковою і неочевидно. Коти, на відміну від собак, не махають хвостом та не стрибають на хазяїна, демонструючи свою неймовірну радість.
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Але ці пухнасті теж люблять своїх господарів і насолоджуються спілкуванням.
Муркотіння – найвищий прояв котячої любові / Фото Pixabay
Уважно слухайте звуки, які робить ваш улюбленець. Кішки можуть муркотіти з різною силою та інтенсивністю. Якщо улюбленець сидить поруч з вами або у вас на колінах і муркотить, це значить, що він вас любить.
Часто кіт зустрічає господарів, лежачи на спині та перекочуючись з боку на бік. Це значить, що він радіє. Коли кіт демонструє вам свій живіт – він ставить себе у вразливе становище і таким чином показує довіру до хазяїна.
Якщо кіт треться об ваше обличчя або буцає вас головою – це прояв любові. Коти можуть робити так не тільки з людьми, а й з іншими домашніми тваринами.
Якщо кіт дере меблі, він демонструє те, як добре йому живеться у вашому домі. Також коти залишають свій запах за допомогою дряпання. Зазвичай вони роблять це на ваших улюблених місцях.
Коли кіт топче вас лапками, це значить, що він почувається розслаблено / Фото Pixabay
Кошенята "масажують" лапками мамині молочні залози, щоб отримати молоко. Дорослі коти теж зберігають звичку робити "масаж" – це значить, що вони почуваються розслаблено та в безпеці.
Коли коти бігають під ногами, чіпляють вас лапами й ганяються за м'ячиком, не спішіть сваритися. Так тварина теж проявляє свою любов до вас.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця.
Коти сплять у найбезпечніших місцях. Тому, якщо таким місцем стали ваші коліна, залишається тільки радіти.
Не сваріться на кота, коли той демонструє вам свій хвіст та задню частину тіла. Так тварина вітається з вами та показує свою довіру.
За допомогою нявчання коти спілкуються з людьми / Фото Pixabay
Щоб спілкуватися між собою, котам не потрібно нявчати. Нявчання потрібне їм для спілкування з людиною. Отже, якщо кішка дивиться на вас і навчить – вона хоче вам щось повідомити.
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Якщо кіт лиже вас – так він помітив вас, як члена власної родини. У природі коти вилизують усіх своїх родичів, а домашні коти намагаються залишити свій запах на господарях.