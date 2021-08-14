Як зрозуміти настрій собаки за допомогою положення хвоста

Якщо ви навчились розпізнавати радість вашого собаки, коли він махає хвостиком, це вже чудово. Але ваш домашній улюбленець може розказати вам набагато більше.

Собаки зазвичай комунікують невербально за допомогою хвоста. Він може транслювати різні емоції та багато розповісти про стан улюбленця.

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Як собаки комунікують за допомогою хвоста

Мову тіла тварини починають вивчати ще змалечку.

Цуценята вчаться махати хвостом приблизно у місячному віці. Вони перебирають це від матері та використовують для спілкування з нею, братами та сестрами,

– розповідає ветеринарка Сара Вутен.

Настрій домашніх улюбленців буває різний: часом вони активно граються, а іноді хочуть побути наодинці. Тому дуже важливо розрізняти емоції собаки.

Щастя

Коли ваш улюбленець відчуває щастя, він тримає хвіст у нейтральному положенні або злегка піднятому та сильно махає.



Розрізняти емоції собаки дуже легко / Фото Unsplash

Підвищена готовність

Якщо собака високо підносить хвіст і перестає ним рухати, він готовий виконувати ваші команди.

Покірність

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Ваш песик покірний та чемний, коли тримає хвіст низько та злегка похитує ним.

Страх

Якщо хвіст захований і собака злегка ним махає, краще заспокоїти його.

Хоче побути наодинці

Коли песик завмирає і перестає махати хвостом, то це означає, що не хоче, щоб його торкалися.



Коли песик завмирає, він хоче побути наодинці / Фото Unsplash

Агресія

У такому стані хвіст буде стояти високо і може навіть вигнутися над спиною. Тому поруч з таким собакою варто бути обережним.

Цікавість

Хвіст у зацікавленого собаки буде без руху, плоским та прямим.

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