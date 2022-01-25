Як змінюються собаки від початку дружби й через багато років: щемливі фото

25 січня 2022 , 15:07
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Джерело:

Bored Panda

Домашні улюбленці дуже швидко ростуть. Часто господарі люблять порівнювати фото ще крихіток з тим, де ті вже підросли.

Собаки можуть досягти свого максимального розміру вже через 6 – 18 місяців. Усе залежить від його породи. Користувачі соціальних мереж активно публікують світлини, які підтверджують цей факт. 

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"Різниця у 12 тижнів".


Фото Bored Panda​

"6 тижнів проти 6 місяців".


Фото Bored Panda​

"Один раз бос, завжди бос".


Фото Bored Panda​

"До і після. Це мов мати домашнього ведмедя".


Фото Bored Panda​

"Давай рости разом, друже".


Фото Bored Panda​

"Я хочу спати на тобі".


Фото Bored Panda​

"Від 8 тижнів до 5 місяців! Та сама дівчина і той самий автомобіль, тільки трохи більший Вінстон".


Фото Bored Panda​

"Щеня виросло в маленького коня за 9 місяців".


Фото Bored Panda​

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"Джуб-Джуб до і після".


Фото Bored Panda​

"Все ще щеня в душі".


Фото Bored Panda​

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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Автор: Марія Лелека