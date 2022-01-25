Собаки можуть досягти свого максимального розміру вже через 6 – 18 місяців. Усе залежить від його породи. Користувачі соціальних мереж активно публікують світлини, які підтверджують цей факт.
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"Різниця у 12 тижнів".
Фото Bored Panda
"6 тижнів проти 6 місяців".
Фото Bored Panda
"Один раз бос, завжди бос".
Фото Bored Panda
"До і після. Це мов мати домашнього ведмедя".
Фото Bored Panda
"Давай рости разом, друже".
Фото Bored Panda
"Я хочу спати на тобі".
Фото Bored Panda
"Від 8 тижнів до 5 місяців! Та сама дівчина і той самий автомобіль, тільки трохи більший Вінстон".
Фото Bored Panda
"Щеня виросло в маленького коня за 9 місяців".
Фото Bored Panda
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"Джуб-Джуб до і після".
Фото Bored Panda
"Все ще щеня в душі".
Фото Bored Panda