Відомо, що у день знайомства господиня вийшла до працівника пошти разом із собакою, яку назвала Френні. Чоловік захотів погладити її, а згодом і взяти на руки крихітну чотирилапу, яка тільки була рада цьому.

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Усе це переросла у важливий для собаки ритуал. Тепер відразу після сніданку Френні біля вікна чекає листоношу Дена.

Дивіться відео: як радіє собака, зустрічаючи листоношу

Хоч до господині чотирилапої пошта приходить не дуже часто, проте чоловік намагається зупиняється біля їх будинку, аби "поспілкуватися" із Френні.

Жінка зазначила, що собака завжди заздалегідь відчуває, коли під'їде Ден. А коли його білий фургон показується через поворот, радості Френні немає меж.

Дивіться відео Френні та Дена:

Бачачи, як домашня улюблениця тремтить від збудження, господиня негайно випускає чотирилапу, проте також йде за нею. Френні ж радісно біжить назустріч до Дена, аби отримати міцні обійми.

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