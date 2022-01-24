Виманили за допомогою дрона з сосискою: дивовижна історія порятунку собаки

Міллі втекла на місцеві болота та не могла знайти зворотну дорогу. Вихованця вдалося виявити лише на наступний день на прибережній мілині. Проте дістатися до тварини було не так просто – вона боялася людей.

Це цікаво Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика

Крім того, починався приплив, і байдарочники, що відправилися на болото, де застрягла Міллі, не змогли підібратися досить близько до неї, щоб врятувати.

Собака зіслизнула з повідка під час прогулянки / Фото з фейсбуку Denmead Drone Search & Rescue

Байдарочники відправилися на болото, де застрягла Міллі / Фото з фейсбуку Denmead Drone Search & Rescue

Тож рятувальникам довелося піти на хитрощі та придумати цікавий спосіб порятунку собаки. Вони вирішили прикріпити сосиску до дрона, й той літав над головою чотирилапого, привертаючи увагу. План спрацював – Міллі пішла на запах смаколика та вийшла з болота на більш безпечну ділянку.

Це була божевільна ідея. Оскільки Міллі була голодна, це спрацювало. Ми, звичайно, розглянемо можливість використання сосисок і дронів знову. Кожна собака і пошукова операція завжди відрізняються один від одного, але якби ми коли-небудь знову опинилися в подібній ситуації, ми б використовували такий же метод, щоб заманити собаку,

– розповів керівник пошуково-рятувальної команди Denmead Drone Кріс Тейлор.

За допомогою дрона з сосискою: дивовижна історія порятунку собаки – дивитись відео

До теми Кішка врятувала крихітне білченя: як просила господаря допомогти

Домашнього вихованця успішно врятували та повернули власниці.

Міллі дійсно любить їсти, і вона з'їсть все, що ви їй дасте... сиру моркву, огірок, але вона вважає за краще сосиски. М'ясо – це її улюблена їжа, тому висяча сосиска, ймовірно, була кращою, чим вони могли її заманити,

– розповіла власниця Міллі Емма Оукс.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Зараз Міллі в безпеці – після повернення господарі нагодували її різними смаколиками. А в рятувальній службі запевнили, що "безумовно" візьмуть на озброєння такий спосіб порятунку тварин.