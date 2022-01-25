Собаки могут добиться своего максимального размера уже через 6 – 18 месяцев. Всё зависит от ее породы. Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии, подтверждающие этот факт.

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"Разница в 12 недель".


Фото Bored Panda

"6 недель против 6 месяцев".


Фото Bored Panda

"Однажды босс, всегда босс".


Фото Bored Panda

"До и после. Это как иметь домашнего медведя".


Фото Bored Panda

"Давай расти вместе, друг".


Фото Bored Panda

"Я хочу спать на тебе".


Фото Bored Panda

"От 8 недель до 5 месяцев! Та самая девушка и тот же автомобиль, только чуть больше Уинстон".


Фото Bored Panda

"Щенок вырос в маленького коня за 9 месяцев".


Фото Bored Panda

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"Джуб-Джуб до и после".


Фото Bored Panda

"Все еще щенок в душе".


Фото Bored Panda​

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