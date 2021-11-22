Як захистити святкову ялинку від нападів кота: дієвий лайфхак

Американка Ірен Олокко має двох активних котів. Один із них, якого звати Віктор, обожнює ялинки, тому господині довелося вигадувати метод, щоб той їх не нищив.

За словами Ірен, кіт постійно зривав іграшки та намагався зруйнувати дерево. Один з лайфхаків допоміг їй зберегти ялинку від настирного кота Віктора.

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"Коли він був ще кошеням, я виявила, що найбільше він ненавидить мандарини. Ми разом сиділи на дивані, і коли я почала чистити мандарин, він зашипів і втік", – пригадала Ірен.



Віктор та мандарини / Фото Irene Olocco

Крім того, господиня помітила, що Віктор відмовляється навіть підходити до них, що й допомогло їй захистити ялинку.

"Я почала класти апельсини чи мандарини на меблі там, куди не хотіла його пускати. Це спрацювало. Щороку він крав різдвяні кульки з ялинки та знищував різні прикраси", – повідомила Ірен.



Захист ялинки від кота / Фото Irene Olocco

Жінка вирішила навколо ялинки зробити "огорожу" з мандаринів. Подолати її – Віктор не зміг. Це допомогло зберегти ялинку та не зруйнувати свято.

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Попри це Віктор – неймовірно комунікабельний кіт. Він всюди бігає за улюбленою господинею та миттєво любить кожного незнайомця, якого зустрічає.